VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-31
|NL0009272749
|3938777.000
|383858087.13
|97.4562
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-31
|NL0009272772
|513000.000
|37831013.12
|73.7447
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-31
|NL0009272780
|360000.000
|30824758.26
|85.6243
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-31
|NL0009690239
|8310404.000
|314751341.40
|37.8744
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-31
|NL0009690247
|2598390.000
|45091337.61
|17.3536
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-31
|NL0009690254
|2426537.000
|30348506.47
|12.5069
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-31
|NL0010273801
|2681000.000
|51405809.34
|19.1741
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-31
|NL0010731816
|858000.000
|73339996.54
|85.4779
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-31
|NL0011683594
|80100000.000
|3606246183.30
|45.0218
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-31
|NL0010408704
|30103010.000
|1101458446.10
|36.5896
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-31
|NL0009272764
|318000.000
|20161187.17
|63.4000
