Geldpolitik unter Wasser: Das Klimaproblem der EZB Text fertiggestellt am 17. Oktober 2025 Von Océane BALBINOT-VIALE, Sustainable Investment Research Analyst, Crédit Mutuel Asset Management Crédit Mutuel Asset Management ist eine Asset-Management-Gesellschaft der La Française Gruppe, der Holdinggesellschaft des Asset-Management-Geschäftsbereichs der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Was haben Inflation, Staatsanleihen-Spreads und Klimakatastrophen gemeinsam? Zunehmend alles. Für diejenigen, die immer noch glauben, dass der Klimawandel lediglich ein langfristiges ESG-Problem ist, das nichts mit den kurzfristigen wirtschaftlichen Fundamentaldaten zu tun hat, hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine deutliche Antwort gegeben: "Klimabezogene Risiken sind ein unmittelbares Problem für die Finanzstabilität und das Wirtschaftswachstum"[1]. Die Warnung, die im Juli 2025 herausgegeben wurde, ging einher mit einer neuen Analyse auf Basis von Kurzzeitszenarien, die vom Network for Greening the Financial System (NGFS) entwickelt wurden. Diese Analyse zeigt, dass extreme Klimaereignisse, die bereits 2026 einsetzen könnten, das BIP der Eurozone bis zum Ende des Jahrzehnts um bis zu 4,7 % reduzieren könnten. Dies wäre ein Rückgang, der in seiner Größenordnung mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der globalen Finanzkrise vergleichbar wäre. Selbst wenn es keine direkten Klimaschäden in der Region gäbe, könnten indirekte Auswirkungen wie Lieferkettenunterbrechungen in rohstoffreichen Regionen die Produktion im Euroraum dennoch um fast 2 % beeinträchtigen[2]. Ein entscheidender Moment in der Debatte um Klimarisiken: Der Fokus liegt nicht mehr ausschließlich auf langfristigen Aspekten. Tatsächlich werden physische Risiken zu einem makroökonomischen Störfaktor innerhalb investierbarer Zeithorizonte, mit direkten Auswirkungen auf Zentralbanken und das Finanzsystem insgesamt. Die von der EZB skizzierten besorgniserregendsten wirtschaftlichen Auswirkungen ergeben sich aus einem Szenario mit dem Titel "Katastrophen und politische Stagnation", in dem eine Reihe klimabedingter Katastrophen (von Hitzewellen und Dürren bis hin zu Waldbränden, Überschwemmungen und heftigen Stürmen) weitreichende physische und wirtschaftliche Schäden auslösen[3]. Die Folgen sind zweierlei: Die Produktions- und Vertriebskapazitäten werden beeinträchtigt, was zu einem Preisanstieg führt, während das Verbraucher- und Investitionsvertrauen sinkt, wodurch die Nachfrage gedämpft wird. Das Ergebnis: Stagflation, eine unglückliche Mischung aus Inflation und niedrigem Wachstum, mit der die Zentralbanken nicht gut umgehen können. Eine straffere Geldpolitik mag zwar wie die klassische Antwort auf steigende Preise wirken, aber wenn man das in einer Zeit macht, in der die Wirtschaft wegen des Klimawandels schrumpft, kann das den Abschwung noch verschlimmern. Wenn man dagegen nichts gegen den Inflationsdruck unternimmt, riskiert man, dass die Inflationserwartungen aus dem Ruder laufen und die Glaubwürdigkeit der Zentralbanken leidet. Ein solches Dilemma ist besonders brisant für die EZB, deren vorrangiges Mandat die Preisstabilität ist, die aber gleichzeitig auch für die Wahrung der Finanzstabilität zuständig ist... In einem Szenario, das von physischer Zerstörung, sinkender Produktivität und einer auf die Bewältigung der Katastrophe ausgerichteten fiskalischen Expansion geprägt ist, könnten diese beiden Prioritäten - vielleicht ironischerweise - nicht mehr miteinander vereinbar sein. Der Druck auf die öffentlichen Haushalte, deren Bilanzen ohnehin schon angespannt sind, könnte die Sorgen um die Tragfähigkeit der Verschuldung und die Fragmentierung der Märkte noch verstärken.[4] Dieses Risiko ist für finanzschwache Mitgliedstaaten am größten, auch wenn die Eurozone insgesamt nach wie vor über mehr finanzpolitischen Spielraum verfügt als andere Industrieländer[5]. Die jüngsten Krisen zeigen, dass angesichts systemischer Schocks (wie der Corona-Pandemie oder der russischen Invasion in der Ukraine) die finanzpolitischen Reaktionen zunehmend auf EU-Ebene koordiniert wurden. Es ist daher plausibel, dass auch künftige klimabezogene Ausgaben zumindest teilweise vergemeinschaftet werden. Allerdings könnte sich die Qualität der Assets von Finanzinstituten, die stark betroffenen Regionen oder Sektoren ausgesetzt sind, verschlechtern.[6] Die EZB könnte sich somit gezwungen sehen, zwischen der Unterstützung des Wachstums und der Wahrung der Inflationsdisziplin zu wählen: eine unangenehme Lage für jede Zentralbank, insbesondere jedoch für eine, die in einer politisch heterogenen Währungsunion tätig ist. Was diese Situation noch schwieriger macht, ist die Tatsache, dass die geldpolitische Transmission angesichts klimatischer Asymmetrien wahrscheinlich nicht neutral bleiben wird. So könnte beispielsweise die Belastung durch Zinserhöhungen der EZB unverhältnismäßig stark auf bereits gefährdete Sektoren fallen - insbesondere auf diejenigen, die sowohl Übergangs- als auch physischen Risiken am stärksten ausgesetzt sind (kohlenstoffintensive Industrien, ressourcenabhängige Fertigung oder klimagefährdete Sachwerte). Gleichzeitig könnten Übergangsbranchen wie erneuerbare Energien oder Energieeffizienztechnologien, die zwar in der Regel hinsichtlich ihrer langfristigen Belastbarkeit erfolgversprechender sind, in einem Umfeld strengerer Finanzierungsbedingungen Schwierigkeiten haben, Kapital anzuziehen. Dies ist keine Spekulation: In einem Arbeitspapier aus dem Jahr 2023 haben EZB-Experten hervorgehoben, dass ein "langsamer ökologischer Wandel" die Verteilungseffekte der Geldpolitik verändern kann[7], was darauf hindeutet, dass die derzeitigen Instrumente möglicherweise nicht mehr in der gesamten Wirtschaft einheitlich die beabsichtigten Ergebnisse erzielen. Diese zunehmende Asymmetrie spiegelt sich auch in den jüngsten operativen Entscheidungen der EZB wider: Im Juli 2025 kündigte die Zentralbank die Einführung eines neuen "Klimafaktors" an, um die Bewertung von Sicherheiten, die bei Refinanzierungsgeschäften verwendet werden, anzupassen[8]. In der Praxis werden Anleihen von Emittenten, die als besonders anfällig für Klimawandelrisiken gelten, strengeren Bewertungsabschlägen unterliegen, wodurch sich ihr Liquiditätswert für Banken verringert. Diese Maßnahme soll das Eurosystem vor klimabedingten Finanzrisiken schützen, könnte jedoch auch die Finanzierungsengpässe in emissionsintensiven Sektoren verstärken und damit die bereits bestehenden Unterschiede in der geldpolitischen Transmission noch weiter verschärfen[9]. Auch Staaten werden sich der zunehmenden Kontrolle durch Investoren wahrscheinlich nicht entziehen können. Die Gefahr einer klimabedingten Verschlechterung der Haushaltslage und einer Neubewertung des Anleihemarktes lässt erneut eine Fragmentierung innerhalb der Eurozone befürchten. Zwar wurden Instrumente wie das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) und das Transmission Protection Instrument (TPI) entwickelt, um ungerechtfertigte Spreads zwischen den Mitgliedstaaten zu verhindern[10] [11], doch bleibt ihre Anwendbarkeit angesichts klimabedingter Divergenzen ungewiss. Während die Inflationserwartungen weiterhin gut verankert sind (die durchschnittlichen Verbrauchererwartungen für 2030 liegen immer noch nahe am EZB-Ziel von 2 %[12]), wird der Klimawandel von den Verbrauchern zunehmend als Treiber des Inflationsdrucks wahrgenommen: Laut einer von PwC im Jahr 2024 durchgeführten Umfrage[13] gaben fast 9 von 10 Verbrauchern an, die disruptiven Auswirkungen des Klimawandels in ihrem täglichen Leben am eigenen Leib zu spüren, und fast ein Drittel nannte die Inflation als das größte Risiko für ihre Konsumgewohnheiten[14]. Das Aufkommen einer gefühlten Verbindung zwischen Klimaereignissen und Preissteigerungen könnte die Inflationspsychologie allmählich verändern - insbesondere wenn extreme Wetterereignisse häufiger auftreten und größere Schäden verursachen. Diese Diskrepanz zwischen tatsächlichen Erwartungen und gefühlten Inflationsfaktoren könnte die Reaktionsfähigkeit der EZB mit der Zeit erschweren. Für Investoren wie uns haben diese Entwicklungen weitreichende Konsequenzen. Das grundlegende makroökonomische Umfeld, in dem die Geldpolitik agiert, wird durch den Klimawandel neu gestaltet. Dies erfordert eine Neubewertung der Portfoliozusammensetzung, insbesondere im Hinblick auf Staatsanleihen. Euro-Staatsanleihen, die lange Zeit als risikofrei oder zumindest risikoarm galten, könnten eine differenziertere Betrachtung erfordern, die klimabedingte fiskalische Kapazitäten, adaptive Infrastrukturinvestitionen und die politische Polarisierung rund um den Klimawandel berücksichtigt. Ebenso müssen sich die Strategien zur Sektorallokation weiterentwickeln. Neben ESG-Ratings und Klimadaten wird es zunehmend wichtiger, wie stark ein Unternehmen oder ein Sektor dem neuen makrofinanziellen Umfeld ausgesetzt ist. Dieses scheint durch beeinträchtigte Wachstumsmuster, unvorhersehbare Inflation und potenziell strengere Finanzierungsbedingungen gekennzeichnet zu sein. Daher sollten Klimaszenarien nicht mehr nur in Nachhaltigkeitsberichten oder Stresstests vorkommen. Sie müssen zu zentralen Faktoren für Wirtschaftsprognosen, Asset-Liability-Modelle und langfristige Renditeerwartungen werden. Dabei müssen sowohl Naturkatastrophen als auch langfristige Trends (strengere Regulierung, Ressourcenknappheit usw.) berücksichtigt werden. Ebenso wichtig ist, dass eine klimabewusste Portfoliokonstruktion durch aktives Engagement ergänzt wird. Asset Manager sollten unserer Meinung nach weiterhin auf glaubhaftere Transitionsspläne, eine bessere Offenlegung physischer Risiken und klarere politische Signale drängen. Das Eintreten für wirksame CO2-Bepreisungsmechanismen, taxonomiekonforme Investitionen und eine widerstandsfähigkeitsfördernde öffentliche Politik ist nicht nur eine Frage der Werte, sondern auch der Erhaltung der Finanzstabilität und des langfristigen Werts. Die Botschaft der EZB ist klar... Und die Zeit drängt. Der Klimawandel ist nicht mehr nur ein langfristiges Nachhaltigkeitsproblem. Er ist eine makroökonomische Realität, die bereits in die operativen Prämissen der Geldpolitik einfließt und das bisherige Finanzsystem zu erschüttern droht. https://www.la-francaise-systematic-am.com Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Dieser Kommentar dient nur zu Informationszwecken. Die von La Française geäußerten Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Herausgegeben von La Française Finance Services mit Sitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem Unternehmen, das von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Anbieter von Wertpapierdienstleistungen unter der Nummer 18673 X reguliert wird, einer Tochtergesellschaft von La Française. Crédit Mutuel Asset Management: 128 boulevard Raspail, 75006 Paris ist eine von der Autorité des marchés financiers unter der Nummer GP 97138 zugelassene und bei ORIAS (www.orias.fr) unter der Nummer 25003045 seit dem 11/04/2025 eingetragene Verwaltungsgesellschaft. Société Anonyme mit einem Kapital von 3871680 €, RCS Paris n° 388.555.021, Crédit Mutuel Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. [1] " Climate risks : no longer the tragedy of the horizon ", EZB-Blog, 9. Juli 2025 [2] Ebenda [3] " NGFS Short-Term Scenarios for central banks and supervisors ", Netzwerk für die Ökologisierung des Finanzsystems (NGFS), Mai 2025 [4] " Government at a Glance 2025 ", OECD, 19. Juni 2025 [5] Im Dezember 2024 belief sich die Staatsverschuldung der Eurozone auf rund 88 % des BIP gegenüber 124 % in den USA. Das Haushaltsdefizit lag bei 3,1 % gegenüber 6,4 % in den USA. Quelle: Bloomberg [6] " The effects of climate change-related risks on banks: a literature review ", Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Dezember 2023 [7] " Klimabewusste Geldpolitik ", EZB-Arbeitspapierreihe, 2023 [8] https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr250729_1~02d753a029.en.html Die Maßnahme tritt in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Kraft. Sie basiert auf den Ergebnissen des Klimastresstests des Eurosystems von 2024. Der Klimafaktor wird regelmäßig überprüft. [9] Generell entwickelt sich das regulatorische Umfeld weiter, um diesen Risiken Rechnung zu tragen: Gemäß der bevorstehenden CRD6-Richtlinie müssen Banken beispielsweise ESG-Risiken (einschließlich Klimawandel und physischer Risiken) in ihre aufsichtsrechtlichen Übergangspläne für den kurz- und mittelfristigen Zeitraum sowie für einen langfristigen Horizont von mindestens zehn Jahren integrieren. Dies markiert einen Wandel hin zu einer vorausschauenden Aufsicht, bei der Klimarisiken zunehmend die Kapitalplanung und interne Risikorahmenbedingungen beeinflussen. Quelle: Endgültige Leitlinien zum Management von ESG-Risiken.pdf [10] Pandemic emergency purchase programme (PEPP) [11] The Transmission Protection Instrument [12] https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/consumer_exp_survey/results/html/inflation_results.en.html [13] Es ist zu beachten, dass diese Umfrage auch Länder außerhalb der EU/Eurozone umfasste. [14] PwC 2024 Voice of the Consumer Survey , 15. Mai 2024



