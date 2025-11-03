In der vergangenen Woche gab es einige signifikante Insidertransaktionen bei einigen beliebten und bekannten Aktien. Auf diese potenziellen Kauf- und Verkaufssignale lohnt sich jetzt für Anleger ein genauerer Blick. Kommt es zu einer Insidertransaktion, also einem Kauf und Verkauf von Aktien eines Unternehmens durch Führungskräfte, Teile des Managements oder große Aktionäre, dann vermuten viele Anleger oft Insiderinformationen hinter diesem Vorgehen ...

