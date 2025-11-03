Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE
Durch Kostendisziplin in Q3/2025 mit Ergebnisanstieg
Auch wenn das EBITDA (reported) im dritten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 14,5% verbessert wurde, scheinen sich die konjunkturbedingten Belastungen im Q4/2025 erneut zu manifestieren. Damit wird sich aus unserer Sicht die erwartete, nachhaltige Verbesserung der Ertragslage erst im nächsten Jahr einstellen. Trotz der Ergebnisverbesserung im Q3/2025 wurde die Guidance für das Gesamtjahr 2025e mit der Einschränkung versehen, dass umsatz- wie ergebnisseitig mit den unteren Enden der ausgegebenen Bandbreiten gerechnet werde. Wir nehmen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel leicht auf EUR 25,00 von EUR 26,90 je Aktie zurück und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group.
In den ersten neun Monaten 2025 erzielte Surteco auf Konzernebene Umsatzerlöse von EUR 639,8 Mio. (Vj.: EUR 662,2 Mio.). Der größte Teil des Umsatzrückgangs von -3,4% ist allerdings auf Währungskurseffekte und die Entkonsolidierung des im Mai dieses Jahres eingestellten Imprägnate-Bereichs zurückzuführen; währungsbereinigt lag der organische Umsatzrückgang aus fortgeführten Geschäftsbereichen Angabe gemäß bei -1,0%. Das um Sondereffekte (wie Transaktionskosten, Restrukturierungskosten, Beratungsaufwendungen und Materialabwertungen aus der Einstellung des Geschäftsbereichs Imprägnate, gekürzt um außerordentliche Erträge) adjustierte EBITDA ging leicht überproportional zurück: Mit EUR 73,2 Mio. lag es um -3,8% unter dem Vorjahreswert von EUR 76,1 Mio., die EBITDA-Marge sank um 10 bps auf 11,4% (Vj.: 11,5%). Auch das berichtete EBITDA verringerte sich um -13,3% auf EUR 66,0 Mio. (Vj.: EUR 76,1 Mio.). Die Nettoverschuldung lag nach neun Monaten 2025 bei EUR 347,2 Mio., kaum verändert gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 349,0 Mio.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Surteco_UpdateReport20251103
Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de
