Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um den Cloud Act, eine Batterie aus Ziegelsteinen, Microsoft, alte SEO-Regeln und ChatGPT Atlas. 12 Jahre ist es jetzt her, dass die Prism-Enthüllungen erstmals belegt haben, wie stark die digitale Welt von US-amerikanischen Geheimdiensten überwacht wird. Seitdem ist unsere Abhängigkeit von amerikanischen Tech-Konzernen indes noch deutlich größer geworden. ...

