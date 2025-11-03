Ruhe gilt als Schlüssel zu Konzentration und Produktivität - doch eine Studie der Universität Mannheim zeigt: Stillarbeit kann die Stimmung drücken und das Teamgefüge schwächen. Die Forschenden verraten auch, wie Fokuszeit trotzdem funktionieren kann. Ruhe, Konzentration - keiner stört: Das ist der Traum von Stillarbeit. Nicht alle teilen ihn, aber manche schwören auf diese Fokuszeit. Aus früheren Studien wissen wir: Unterbrechungen führen zu Fehlern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n