Im dritten Quartal zeigt Danone, dass das Wachstum wieder von echter Nachfrage getragen ist. Der Fokus auf hochwertige Produkte und margenstärkere Segmente zahlt sich aus. Danone hat im Q3 2025 die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Organisch stieg der Umsatz um 4,8% auf 6,9 Mrd. Euro, getragen von +3,2% Volumen- und +1,6% Preissteigerungen. Damit wächst der Konzern nicht nur robust, sondern auch qualitativ: Die Mengen legen in allen Regionen zu - unserer Meinung nach ein klares Signal für eine allmähliche Rückkehr der Verbrauchernachfrage. CEO Antoine de Saint-Affrique spricht von einem "nachhaltigen Qualitätswachstum, getragen von Volumen und Produktmix". Acht Quartale in Folge positive Mengen in Europa untermauern diesen Trend. CFO Jürgen Esser sieht eine "günstige Mix-Verschiebung hin zu margenstärkeren Produkten" - gemeint sind High-Protein-Linien, medizinische Ernährung und funktionale Milchprodukte, die zunehmend das Geschäft in den drei Sparten Milch- und Pflanzenprodukte, Spezialnahrung und Wasser prägen. Regionale Wachstumstreiber: ...

