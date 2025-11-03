PayPal treibt seine KI-Offensive weiter voran: Nach Deals mit OpenAI und Co. folgt nun eine Partnerschaft mit Wix.com. Wix-Händler können dadurch ihre Produktkataloge in Zukunft auf führenden KI-Plattformen wie Perplexity präsentieren. PayPal erschließt sich damit erneut zusätzliches Wachstumspotenzial.Das israelische Website-Unternehmen Wix.com hat eine strategische Partnerschaft mit PayPal geschlossen. Ziel ist es, Onlinehändlern auf der Plattform Zugang zu KI-gestützten Produktfindungs- und Bezahlfunktionen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.