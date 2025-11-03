PayPal treibt seine KI-Offensive weiter voran: Nach Deals mit OpenAI und Co. folgt nun eine Partnerschaft mit Wix.com. Wix-Händler können dadurch ihre Produktkataloge in Zukunft auf führenden KI-Plattformen wie Perplexity präsentieren. PayPal erschließt sich damit erneut zusätzliches Wachstumspotenzial.Das israelische Website-Unternehmen Wix.com hat eine strategische Partnerschaft mit PayPal geschlossen. Ziel ist es, Onlinehändlern auf der Plattform Zugang zu KI-gestützten Produktfindungs- und Bezahlfunktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
