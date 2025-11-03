InnoCan Pharma: Nasdaq-IPO in laufender KW?

Anzeige / Werbung

InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) arbeitet mit ThinkEquity, einer Boutique-Investmentbank aus New York, zusammen um das 15 Mio. USD Nasdaq-IPO abzuwickeln. Es scheint fantastisch für InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) zu laufen!

Wenn das stimmt, was wir annehmen und CEO Iris Bincovich zuletzt auch angedeutet hat, dann dürfte es nicht mehr lange dauern, bis InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) unter dem Ticker INNP an der Nasdaq debütiert, unter Umständen schon in der aktuellen Woche.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP)] -

Heute hat @TinkEquity alle Erwartungen übertroffen! Starkes Investoreninteresse, Folge-Meetings und die klare Anerkennung des Wertes unserer Research-Analyse. Das ist erst der Anfang. WallStreet CEO Iris Bincovich aus New York via "X"

Innocan Pharma stellt sich auf der ThinkEquity Conference 2025 vor

InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) , ein Pionier in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der ThinkEquity Conference teilnehmen wird, die am 30. Oktober 2025 im Mandarin Oriental Hotel in New York City stattfindet.

Innocan Pharma wird auf der Konferenz um 9:30 Uhr (Ortszeit New York) im Boardroom vorgestellt. Das Unternehmen wird einen Überblick über seine bevorstehenden regulatorischen Meilensteine in den Bereichen Human- und Tiergesundheit geben und dabei insbesondere auf seine innovative LPT-CBD-Injektionsplattform zur Behandlung chronischer Schmerzen eingehen.

Zu den Referenten von Innocan gehören Iris Bincovich, CEO, Roni Kamhi, COO, und Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D., renommiertes Mitglied des Advisory Board von Innocan und Experte für Innere Medizin, perioperative Medizin und Schmerzmedizin, Intensiv- und Palliativmedizin, Pharmakologie, Arzneimittelentwicklung und Zulassungsfragen.

Weitere Informationen zur ThinkEquity Conference finden Sie unter www.think-equity.com.

Über die LPT-Therapie

Die LPT-Therapie, eine innovative und patentierte liposomale CBD-Injektion, die einmal monatlich subkutan verabreicht wird, zeigte in präklinischen Studien beeindruckende Ergebnisse bei arthritischen Schmerzen. Zahlreiche Tierversuche belegen: Esel, Ziegen und Hunde, die zuvor kaum noch mobil waren, erlangten dank der schmerzlindernden Wirkung ihre Beweglichkeit zurück. InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) treibt nun die FDA-Zulassung sowohl für den Human- als auch für den Veterinärbereich voran - und arbeitet parallel an einem Nasdaq-Börsengang, der unmittelbar bevorstehen könnte.

Durchbruch in der Behandlung chronischer Schmerzen: LPT-CBD-Technologie. Monatelange Schmerzlinderung mit einer einzigen Injektion. Das verspricht LPT-CBD, ein proprietäres liposomales Verabreichungssystem für synthetisches CBD mit verzögerter Freisetzung. Schmerzbehandlung ChronischeSchmerzen CBD InnovationimGesundheitswesen CEO Iris Bincovich

INNOCAN PHARMA CORP.*

WKN: A41FTP CSE: INNO



Dass die LPT-Therapie (eine subkutane Injektion monatlich) von InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) bei arthritischen Schmerzen ein gut wirksames Medikament ist, hat das Publikum bereits aus den Ergebnissen zahlreicher, präklinischer Tierversuche erfahren. Der Zustand von Eseln, Ziegen und Hunden, die nicht mehr mobil waren, verbesserte sich durch die schmerzlindernde Wirkung drastisch. Man strebt die FDA-Zulassung sowohl für den Human- als auch für den Verbraucher-Bereich an!

Langzeitwirkung ohne Abstriche:

In zwei laufenden Fällen zeigten Hunde, die an Osteoarthritis litten und mit LPT-CBD behandelt wurden, nachdem sie auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) und orales CBD nicht reagiert hatten, eine spürbare Schmerzlinderung, eine deutlich verbesserte Beweglichkeit und ein deutlich gesteigertes Wohlbefinden. Beide Hunde blieben 2 bzw. 2,5 Jahre lang bei der LPT-CBD-Behandlung, nachdem ihre Besitzer von einer deutlichen Verbesserung ihrer Lebensqualität berichteten.

Behandlungsbeispiel

Trotz der Verabreichung von Schmerzmitteln fand die Eselin Miri keine Entlastung und konnte sich nicht mehr bewegen, sodass ihren Pflegern empfohlen wurde, sie einzuschläfern. In einem Akt des Mitgefühls wurde der Eselin eine Injektion mit LPT-CBD von InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) verabreicht. Die Wirkung trat sofort ein, und Miri wurde wieder aktiv und streunte auf dem Bauernhof umher. Nach der LPT-CBD-Injektion konnte Miri wieder laufen und sich bewegen, wie es vor der Hufrehe der Fall gewesen war.

Warum es funktionieren kann

Die entzündungshemmende Wirkung von CBD ist bekannt, aber üblicherweise wird das CBD vom Organismus binnen weniger Stunden wieder ausgeschieden, sodass es die Wirkung nicht voll entfalten kann. Mit der LPT-CBD-Injektion kann ein CBD-Level im Körper aufrecht erhalten werden - dieser ist offenbar für die sensationelle Wirkung bei der Bekämpfung von Arthritis-Schmerzen und auch anderen Anwendungen verantwortlich.



FAZIT:

Wir denken, dass es nicht schwer fällt, das gewaltige Potential, das in InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) steckt, zu erkennen. Ein Investment könnte Gewinne erzielen, die außerhalb der allgemeinen Vorstellungskraft liegen.



Enthaltene Werte: CA45783P5085