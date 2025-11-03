DJ Nagel: EZB entscheidet im Dezember auf Basis neuer Daten

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Zinsen in der vergangenen Woche nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel wegen unveränderter Daten ebenfalls unverändert gelassen und wartet nun neue Daten ab. "Im Dezember werden wir neue Projektionen bekommen ... und dann bei diesem Meetting auf Basis dieser Daten eine Entscheidung treffen", sagte er in einem Podcast von Tablemedia. Die EZB halte sich alle Optionen offen, was angesichts der hohen Unsicherheit angemessen sei.

Für Deutschland sieht Nagel gute Wachstumsaussichten im nächsten Jahr. "Die deutsche Wirtschaft kann jetzt auf einen moderaten Wachstumspfad einschwenken. Wir werden im nächsten Jahr mehr Wachstum sehen, wenn die Zukunftsausgaben richtig gesetzt werden", sagte er. Man dürfe Europa nicht unterschätzen, so Nagel. Der einheitliche Markt mit 450 Millionen Menschen, die starken Unternehmen und die gut ausgebildeten Fachkräfte würden eine Wachstumsstory bilden, die auch die Investoren wahrnehmen.

Nagel forderte die Bundesregierung zu mutigen Reformen in der Rentenversicherung auf. "Wir müssen uns ehrlich machen. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Wir müssen länger arbeiten, um uns den Wohlstand zu erhalten, den die Generationen nach dem Krieg aufgebaut haben". sagte er.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 02:18 ET (07:18 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.