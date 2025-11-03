Malaysia startet mit Lynas Rare Earths und JS Link ein 142-Millionen-Dollar-Projekt für Supermagnete, um den Seltene-Erden-Sektor zu stärken.Wie Reuters berichtet, werde nach Aussagen des malaysischen Premierministers Anwar Ibrahim die Entwicklung einer 142 Millionen US-Dollar teuren Produktionsanlage für Supermagnete im Bundesstaat Pahang den Seltene-Erden-Sektor des Landes stärken. Im Juli unterzeichneten in der Nähe des Werks für fortgeschrittene Materialien im malaysischen Bezirk Kuantan das australische Unternehmen Lynas Rare Earths und das südkoreanische Unternehmen JS Link einen Vertrag zur Entwicklung einer Produktionsanlage für Neodym-Magnete mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen. …

