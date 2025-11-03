Während die Titanen der Wall Street über komplexe Bilanzen brüten, meldet ein privat geführtes, in El Salvador ansässiges Krypto-Unternehmen einen Gewinn, der selbst gestandene Banker erblassen lässt. Der Stablecoin-Gigant Tether hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 einen atemberaubenden Nettogewinn von zehn Milliarden Dollar erzielt - und das, obwohl das Unternehmen noch gar nicht in den USA aktiv ist.Mit seiner Performance deklassiert Tether bereits Schwergewichte wie die Bank of America, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär