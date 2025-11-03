EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges

innoscripta meldet erfolgreiches drittes Quartal 2025



03.11.2025 / 09:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, den 03. November 2025 - Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, "das Unternehmen"), ein führender Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung (F&E) in Deutschland, veröffentlicht ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2025.



Im dritten Quartal 2025 konnte das Unternehmen Umsatz und Ergebnis weiter steigern:



* Konzernumsatz: 70,7 Mio. € (Q3/2024: 39,2 Mio. €) à +80,3 %

* Konzern-EBIT: 40,8 Mio. € (Q3/2024: 20,8 Mio. €) à +96,3 %

* Konzern-EBIT-Marge: 57,8 % (Q3/2024: 53,1 %)

* Konzernergebnis nach Steuern: 27,9 Mio. € (Q3/2024: 14,0 Mio. €) à +98,6 %



Das Wachstum wurde insbesondere durch die Optimierung digitaler Prozesse, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Clusterix-Plattform sowie den gezielten Ausbau von Skalierbarkeit und Effizienz erzielt.



Die vollständigen Q3-Zahlen 2025 sind im Bereich " Investoren " auf der Unternehmenswebsite als Download verfügbar.





03.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News