paragon: Vorläufige Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 - Prognose für das Automotive-Segment angehoben

- Umsatzerlöse im Automotive-Segment in den ersten neun Monaten nach vorläufigen Zahlen bei 83,4 Mio. € (Vj. 106,3 Mio. €) - Rückgang im Wesentlichen durch Verkauf des Starterbatteriengeschäfts sowie niedrigeres Abrufniveau im Jahresverlauf

- Konzern-EBITDA trotz geringeren Umsatzes bei 12,5 Mio. € nahezu stabil (Vj. 12,9 Mio. €) - EBITDA-Marge stieg auf 15,0% (Vj. 12,1%)

- EBIT im Konzern von 3,9 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 4,8 Mio. € verbessert - EBIT-Marge jetzt bei 5,7% nach 3,7% (Vj.)

- Spürbare Belebung des Geschäfts mit langjährigem Großkunden Porsche und chinesischen Kunden im zweiten Halbjahr - fortlaufende Kosteneinsparungen wirken weiterhin positiv auf die Ergebnisentwicklung

- paragon sieht sich gut gewappnet in aktueller Chipkrise; mögliche indirekte Auswirkungen von Lieferengpässen bei OEMs werden fortlaufend beobachtet

- Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung hebt das Unternehmen die Prognose für Automotive-Segment für 2025 an und erwartet nun ein EBITDA von rund 19 Mio. € bei Umsätzen zwischen 115 und 120 Mio. €

- Umsatzplanung für das neu geschaffene Segment Consumer Products wurde aufgrund externer ...

