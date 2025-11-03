© Foto: Massimo Paolone - LaPresse via ZUMA Press

Nach einem Absatzrückgang von 12 Prozent verliert BYD den Spitzenplatz an SAIC Motor. Die Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit Februar. BYD steckt in seiner schwierigsten Phase seit fünf Jahren.Im Oktober hat BYD den zweiten monatlichen Absatzrückgang in Folge hinnehmen müssen. Der chinesische Elektroautohersteller verkaufte 441.706 Fahrzeuge, rund 12 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Aktie fiel in Hongkong um bis zu 1,9 Prozent auf 98,70 HK-Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Februar. Seit ihrem Hoch Ende Mai hat sie rund 36 Prozent an Wert verloren. Der einstige Marktführer ist damit hinter SAIC Motor auf Rang zwei des chinesischen Automarkts zurückgefallen. …