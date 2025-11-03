Gesundheit ist für viele Menschen von zentraler Bedeutung. Der Wunsch nach einer zuverlässigen und hochwertigen Absicherung nimmt spürbar zu. AXA reagiert darauf und hat einen neuen Premiumtarif in der Krankenvollversicherung eingeführt: GesundExtra. Er kombiniert umfassende Leistungen mit fairen Regelungen zu Pauschal- und Beitragsrückerstattungen, die sich an den Bedürfnissen gesundheitsbewusster Kund:innen orientieren. Schon zum Start wurde GesundExtra von der Rating-Agentur Franke und Bornberg ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.