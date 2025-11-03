Gesundheit ist für viele Menschen von zentraler Bedeutung. Der Wunsch nach einer zuverlässigen und hochwertigen Absicherung nimmt spürbar zu. AXA reagiert darauf und hat einen neuen Premiumtarif in der Krankenvollversicherung eingeführt: GesundExtra. Er kombiniert umfassende Leistungen mit fairen Regelungen zu Pauschal- und Beitragsrückerstattungen, die sich an den Bedürfnissen gesundheitsbewusster Kund:innen orientieren. Schon zum Start wurde GesundExtra von der Rating-Agentur Franke und Bornberg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact