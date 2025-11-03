Ampt and Hiringa Energy will supply a hybrid solar and storage system for a hydrogen and ammonia facility supporting low-carbon cotton production in New South Wales.From pv magazine Australia United States-headquartered large-scale solar systems DC optimiser company Ampt is collaborating with New Zealand-based green hydrogen company Hiringa Energy as part of a low-carbon cotton production operation. Ampt's string optimiser technology will be used to power a solar plus storage system for Hiringa's hydrogen and ammonia production facility, part of the Good Earth Green Hydrogen and Ammonia (GEGHA) ...

