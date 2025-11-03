Anzeige
Montag, 03.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Der menschliche Genius hinter den Maschinen: Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft
03.11.2025 09:36 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 03

[03.11.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE00BN4GXL63 10,467,633.00 EUR 0 103,815,952.83 9.9178
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,115,358.82 99.5959
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,293,589.62 111.8482
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,436,883.94 121.3184
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,157,949.97 117.7361
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE00BKX90X67 55,979.00 EUR 0 6,176,047.40 110.3279
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE00BKX90W50 15,507.00 CHF 0 1,529,246.19 98.6165
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE000L1I4R94 1,789,086.00 USD 0.00 20,943,054.08 11.706
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,465,452.39 10.4044
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,299,720,299.24 118.1564
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,817,690.76 12.5967
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE000YMBL844 2,241,357.00 USD 0 23,400,948.15 10.4405
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 682,429.12 10.5923
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,579,159.67 10.1126
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,572.89 10.1045
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,500,399.40 10.7851
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,300,940.98 10.1746

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.