Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 03
[03.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE00BN4GXL63
|10,467,633.00
|EUR
|0
|103,815,952.83
|9.9178
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,115,358.82
|99.5959
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,293,589.62
|111.8482
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,436,883.94
|121.3184
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,157,949.97
|117.7361
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE00BKX90X67
|55,979.00
|EUR
|0
|6,176,047.40
|110.3279
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,529,246.19
|98.6165
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE000L1I4R94
|1,789,086.00
|USD
|0.00
|20,943,054.08
|11.706
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,465,452.39
|10.4044
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,299,720,299.24
|118.1564
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,817,690.76
|12.5967
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE000YMBL844
|2,241,357.00
|USD
|0
|23,400,948.15
|10.4405
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|682,429.12
|10.5923
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,579,159.67
|10.1126
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,572.89
|10.1045
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,500,399.40
|10.7851
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,300,940.98
|10.1746
