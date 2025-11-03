ChatGPT wird bald nicht mehr über Whatsapp verfügbar sein. Warum OpenAI so handelt und wie Nutzer:innen ihre Chats retten können. OpenAI bestätigt in einer offiziellen Mitteilung, dass ChatGPT ab dem 15. Januar 2026 nicht mehr auf Whatsapp verfügbar sein wird. Grund für die Einstellung ist eine neue Richtlinie von Whatsapp-Eigentümer Meta, die es künftig untersagt, sogenannte General-Purpose-KI-Chatbots über die Business-API zu betreiben. Allerdings ...

