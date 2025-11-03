Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Consilium Project Finance GmbH ist ein Projektentwickler von Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batteriespeichern in Deutschland. Die Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart wagt nun den Schritt an den Kapitalmarkt und begibt erstmalig eine börsennotierte Unternehmensanleihe. Der Consilium Solar Bond 2025/2030 (ISIN DE000A4DFED9/ WKN A4DFED) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Festzins von 7% p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger können das grüne Wertpapier online über die Unternehmenswebseite unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...