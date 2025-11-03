Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Woche war geprägt vom Rückgang der Zinssenkungserwartungen in den USA, berichten die Analysten der Helaba.Die Zinsen seien zwar gesenkt worden, jedoch habe Fed-Chef Powell betont, dass ein erneuter Schritt im Dezember "keine ausgemachte Sache" sei. Die zuvor ambitionierte Zinssenkungswahrscheinlichkeit von annähernd 100 % habe sich in der Folge auf nur noch 68 % zurückgebildet. Im Zuge dessen hätten die 10j. US-Renditen phasenweise um mehr als 15 Bp. zugelegt. Mit dem erhöhten Zinsvorteil der USA sei der Euro unter Druck geraten. Die Aktienmärkte hätten sich ungeachtet des Waffenstillstandes im Handelskrieg zwischen den USA und China unentschlossen gezeigt, zumal andere Notenbanken die Leitzinsen unangetastet gelassen hätten. Ansonsten beginne die neue Woche wie die vorige geendet habe: Der Regierungsstillstand in den USA setze sich fort und nur wenige, private Daten würden bekanntgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...