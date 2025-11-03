Jaguar wird sein erstes neues Elektromodell erst 2026 präsentieren und nicht Ende 2025 wie ursprünglich angekündigt. Die Briten setzen bei ihrem kommenden E-Auto vor allem auf den US-Markt - der aktuellen Entwicklungen dort zum Trotz. Wir werden es nächstes Jahr vorstellen und mit der Entgegennahme von Bestellungen beginnen. Die Auslieferung wird dann relativ bald danach beginnen", erklärte Jaguar-Chef Rawdon Glover jetzt in einem Interview mit ...

