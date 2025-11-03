© Foto: Andy Wong - AP

Baidus Apollo Go erreicht einen neuen Meilenstein im autonomen Fahren, wodurch sich der Wettbewerb mit Alphabets Waymo um die Mobilität der Zukunft zuspitzt.Der chinesische Technologiekonzern Baidu hat einen neuen Meilenstein im Bereich autonomer Mobilität erreicht: Nach Unternehmensangaben verzeichnete der hauseigene Robotaxi-Dienst von Baidu, Apollo Go, zuletzt über 250.000 vollständig fahrerlose Fahrten pro Woche - eine Zahl, die auf Augenhöhe mit den zuletzt gemeldeten Ergebnissen des US-Rivalen Waymo liegt, einer Tochter von Alphabet. Ein Sprecher von Baidus Robotaxi-Sparte bestätigte, dass dieser Wert bis zum 31. Oktober erreicht wurde. Damit zieht Baidu erstmals mit Waymo gleich, das …