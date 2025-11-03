Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 03
[03.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|483,039.78
|11.9355
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|418,768,881.21
|112.8591
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,802,968.21
|10.3660
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,067,678.14
|11.2473
© 2025 PR Newswire