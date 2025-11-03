EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Personalie

Thomas Meier wird neuer Vorstandsvorsitzender der Medios AG



Pressemitteilung



Thomas Meier wird neuer Vorstandsvorsitzender der Medios AG Berlin, 3. November 2025 - Der Aufsichtsrat der Medios AG hat Thomas Meier mit Wirkung zum 1. Februar 2026 als Mitglied des Vorstands bestellt und zum neuen Vorsitzenden des Vorstands (CEO) der Gesellschaft ernannt. Er folgt Matthias Gärtner, der bis zum 31. Dezember 2025 im Amt bleibt. Thomas Meier ist seit 2020 CEO des ebenfalls börsennotierten Schweizer CDMO-Unternehmens (Contract Development and Manufacturing Organization) Bachem Holding AG. Zuvor war er als Chief Operations Officer in der Geschäftsleitung von Bachem tätig und arbeitete von 2001 bis 2004 als Herstellungsleiter bei Peninsula Laboratories in San Carlos / Kalifornien, USA. Thomas Meier wird das weitere Wachstum der Medios Gruppe maßgeblich vorantreiben. Dr. Yann Samson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medios AG: "Mit Thomas Meier gewinnen wir einen international erfahrenen Leader mit einem überzeugenden Leistungsnachweis für kapitaleffizientes, profitables Wachstum. Wir heißen ihn herzlich willkommen und sind überzeugt, dass er mit seinem Geschäftssinn, seiner Expertise und Führungsstärke maßgeblich dazu beitragen wird, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen und den Mehrwert für Aktionäre, Partner und Kunden nachhaltig zu steigern. Gleichzeitig danke ich Matthias Gärtner im Namen des gesamten Aufsichtsrats ausdrücklich für seine hervorragende Arbeit und sein großes Engagement in den vergangenen zehn Jahren. Er hat das Wachstum und den Erfolg von Medios entscheidend geprägt." Thomas Meier: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, Medios in die nächste Entwicklungsphase zu führen. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und dem kompletten Medios-Team werde ich die erfolgreiche Strategie konsequent weiterentwickeln und die Position von Medios im europäischen Specialty-Pharma-Markt nachhaltig ausbauen."



Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2025 11. November

12. November

4. Dezember Quartalsmitteilung zum 30. September 2025

mwb inspired Konferenz - Hamburg

Berenberg European Conference - Fairmont Windsor Park, GB

------------------- Über Medios AG Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet. www.medios.group Mehr Informationen zum Thema Individualmedizin: https://app.medios.group/individualmedizin

Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations, ESG Communications Medios AG Heidestraße 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 ir@medios.group www.medios.group



