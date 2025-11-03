EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 25. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.11.2025 / 10:11 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 25. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 wurden insgesamt Stück 264.526 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 98.640 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 27.10.2025 XETR 48.529 71,6591 3.477.543,18 28.10.2025 XETR 42.000 71,4212 2.999.690,54 29.10.2025 XETR 49.748 71,2503 3.544.558,14 CEUX 35.000 71,2656 2.494.294,28 30.10.2025 XETR 29.658 70,7084 2.097.069,62 31.10.2025 XETR 39.623 70,4592 2.791.806,76 CEUX 19.968 70,4869 1.407.482,54 Gesamt 264.526 71,1176 18.812.445,06

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 27.10.2025 XETR 7.522 65,7203 494.347,90 CEUX 5.894 65,7237 387.375,75 TQEX 887 65,7062 58.281,40 AQEU 1.257 65,7066 82.593,25 28.10.2025 XETR 10.623 65,5177 695.994,30 CEUX 9.000 65,5143 589.629,00 TQEX 1.000 65,4895 65.489,50 AQEU 1.016 65,5078 66.555,90 29.10.2025 XETR 16.051 65,3599 1.049.091,40 CEUX 8.980 65,4054 587.340,65 TQEX 951 65,3494 62.147,25 AQEU 1.116 65,3712 72.954,25 30.10.2025 XETR 6.034 65,0123 392.284,25 CEUX 8.546 65,0476 555.896,75 TQEX 756 65,0194 49.154,65 AQEU 1.369 65,0481 89.050,85 31.10.2025 XETR 12.924 64,8102 837.607,30 CEUX 4.714 64,8588 305.744,50 Gesamt 98.640 65,3035 6.441.538,85

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 8.319.457 Vorzugsaktien und Stück 2.199.689 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 3. November 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand