

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.11.2025 / 10:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Frits Jurgen Nachname(n): van Hout

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AIXTRON SE

b) LEI

5299004UJ4D51M25LD67

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0WMPJ6

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 13,40 EUR 46.900,00 EUR 13,43 EUR 67.150,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 13,4176 EUR 114.050,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





