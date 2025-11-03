Ein Entspannungssignal aus Peking sorgt am Montag für Kursgewinne bei Aktien aus der deutschen Automobilindustrie. Nachdem zuletzt die Sorgen um Produktionsausfälle wegen fehlender Nexperia-Chips dominierten, sendet Peking ein erstes Signal der Entspannung. Mercedes, VW, BMW und Porsche, aber auch Zulieferer wie Continental steigen am Montag deutlich.Im frühen Montagshandel gehören Mercedes-Benz (plus 3,1 Prozent), Volkswagen (plus 2,5 Prozent) und BMW (plus 1,7 Prozent) zu den stärksten Werten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
