Im schon länger schwelenden Frequenzstreit um die Nutzung des oberen 6-Gigahertz-Bandes schlägt sich die Bundesregierung auf die Seite der Mobilfunkbetreiber. Die 6G-Fokussierung ist für WLAN-Befürworter:innen aber eine "fatale Fehleinschätzung". Aktuell wird der FrequenzÂbereich von 6.425 bis 7.125 Megahertz in Deutschland noch für Satellitenverbindungen sowie für Richtfunk und Radioastronomie verwendet. Um die zukünftige Nutzung dieses oberen 6-Gigahertz-Bandes ...

