Linz (www.anleihencheck.de) - Die Abschwächung des japanischen Yen (JPY) setzte sich auch im Oktober fort, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.JPY notiere im Vergleich zu EUR und USD auf historischen Tiefständen. Die Bank of Japan habe ihren Leitzins in der vergangenen Woche unverändert bei 0,5% belassen - trotz anhaltend hoher Kerninflation von zuletzt 2,9%. Nach Jahren ultralockerer Geldpolitik wolle die BoJ den Übergang zur Normalisierung nur schrittweise vollziehen. Denn gleichzeitig stagniere das Wirtschaftswachstum. Die neue Regierung setze auf fiskalische Stimuli, doch ohne geldpolitische Straffung bleibe der Yen anfällig für weitere Abwertungen. (03.11.2025/alc/a/a) ...

