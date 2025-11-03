Der Goldmarkt hat in diesem Jahr eine beispiellose Rally hingelegt - rund 50 Prozent legte der Preis zu. Doch laut des neuesten Commodity Outlooks der Weltbank sollten Anleger ihre Erwartungen für die kommenden Jahre dämpfen. Zwar rechnen die Analysten weiterhin mit steigenden Notierungen, doch das Tempo dürfte sich deutlich verlangsamen.Für das Jahr 2026 prognostiziert die Weltbank einen durchschnittlichen Goldpreis von 3.575 US-Dollar je Feinunze, was einem Plus von rund 5 Prozent gegenüber dem ...

