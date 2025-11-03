3. November 2025 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX, GPW:GRX, FWB:5PMA) (GreenX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine neue Unternehmenspräsentation veröffentlicht hat.
Die vollständige Präsentation ist unter folgendem Link abrufbar:
https://www.irw-press.com/files/dokumente/GRX%20Corporate%20Presentation_Nov%202025_FINAL%20DE.pdf
ANFRAGEN
+44 207 478 3900
mailto:ir@greenxmetals.com
Sapan Ghai
Chief Commercial Officer - UK
Kim Eckhof
Investor Relations - UK / Deutschland
Kazimierz Chojna
Investor Relations - Polen
