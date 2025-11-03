Der Oktober war für DroneShield-Aktionäre ein Monat zum Vergessen. Um satte -38% sackte der Kurs des australischen Anti-Drohnen-Technologieherstellers ab. Doch mit einem Kursgewinn von +8% am Montagmorgen startet die DroneShield-Aktie sehr stark in den November. Sollten Anleger jetzt auf eine Trendwende des Rüstungstitels setzen? Warum die Kurskorrektur? Es ist schon erstaunlich: Am 20. Oktober lieferte DroneShield bombastisch gute Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
