Der Oktober war kein guter Monat für die Xiaomi-Aktie. Um -20% ging es mit dem Kurs des chinesischen Auto- und Elektronikkonzerns in den vergangenen vier Wochen bergab. Doch mit einem Kursplus von +5% im europäischen Handel gelingt Xiaomi ein sehr erfreulicher Start in den November. Was steckt dahinter und sollten Anleger nun zugreifen? Ungebrochen hohe Nachfrage Kurstreiber zum Monatsbeginn war die Nachricht vom Wochenende, dass Xiaomi im Oktober ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.