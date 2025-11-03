Der Oktober war kein guter Monat für die Xiaomi-Aktie. Um -20% ging es mit dem Kurs des chinesischen Auto- und Elektronikkonzerns in den vergangenen vier Wochen bergab. Doch mit einem Kursplus von +5% im europäischen Handel gelingt Xiaomi ein sehr erfreulicher Start in den November. Was steckt dahinter und sollten Anleger nun zugreifen? Ungebrochen hohe Nachfrage Kurstreiber zum Monatsbeginn war die Nachricht vom Wochenende, dass Xiaomi im Oktober ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de