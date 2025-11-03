LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Oktober etwas mehr als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Oktober um 3,5 Punkte auf 49,7 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der Erstschätzung von 49,6 Punkten gerechnet.

Der Indikator befindet sich mittlerweile den 13. Monat unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte unter dieser Marke signalisieren ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten.

Es gebe echte Bedenken, dass die Erholung nur von kurzer Dauer sein könnte, kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson und fuhr fort: "Die Hersteller scheinen in einer Warteschleife festzustecken, bis die innenpolitischen und geopolitischen Rahmenbedingungen klarer werden."/jsl/la/mis