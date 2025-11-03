Kryptowährungen geraten ins Taumeln, da Anleger nach Bessents Warnung vor Zinsrisiken nervös auf die kommenden US-Arbeitsmarktdaten blicken.Der Krypto-Markt gerät zu Wochenbeginn erneut ins Rutschen, da Anleger sich vor den bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten in Zurückhaltung üben und Kommentare des US-Finanzministers Scott Bessent einpreisen, die auf zunehmende Risiken durch die anhaltend hohen Zinsen hinweisen. Bitcoin notiert am Montagvormittag bei rund 107.550 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,8 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 6,9 Prozent. Noch deutlicher unter Druck steht Ethereum, mit einem Minus von 4,6 Prozent …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.