© Foto: Dall-EKryptowährungen geraten ins Taumeln, da Anleger nach Bessents Warnung vor Zinsrisiken nervös auf die kommenden US-Arbeitsmarktdaten blicken.Der Krypto-Markt gerät zu Wochenbeginn erneut ins Rutschen, da Anleger sich vor den bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten in Zurückhaltung üben und Kommentare des US-Finanzministers Scott Bessent einpreisen, die auf zunehmende Risiken durch die anhaltend hohen Zinsen hinweisen. Bitcoin notiert am Montagvormittag bei rund 107.550 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,8 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 6,9 Prozent. Noch deutlicher unter Druck steht Ethereum, mit einem Minus von 4,6 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen ...
