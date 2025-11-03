Ein innovativer Technologieführer im Gesundheitssektor zeigt, was möglich ist, wenn Hightech auf Medizin trifft. Nach einem starken Quartal mit über 20 Prozent Umsatzwachstum und einer deutlichen Ergebnissteigerung gewinnt die Aktie rasant an Fahrt. Neue Systeme, steigende Margen und eine wachsende Anwenderbasis geben den Takt für den nächsten Aufwärtsschub vor.Das Unternehmen überzeugt mit einem skalierbaren Geschäftsmodell und beeindruckender Profitabilität: Die operative Marge liegt deutlich ...

