Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
31.10.25
IE000WXLHR76
1,013,673.00
EUR
0
10,864,135.22
10.7176
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
31.10.25
IE000P7C7930
73,581.00
GBP
0
811,506.44
11.0287