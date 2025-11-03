Warren Buffett hat sein vorletztes Quartal als Chef von Berkshire Hathaway mit einem satten Plus abgeschlossen. Der Cashberg wächst derweil auf eine neue Rekordhöhe. Der Altmeister des Value Investing bleibt seinem konservativen Kurs treu. Können Anleger jetzt wieder zugreifen?Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal kräftig zugelegt. Der Nettogewinn stieg auf 30,8 Milliarden Dollar nach 26,3 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Je Aktie der Klasse A entspricht ...

