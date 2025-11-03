Berlin (ots) -"Touchdown ALEXA", unter diesem Motto feiert das beliebte Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz vom 7. bis 8. November ein großes American Football-Event - jeweils von 13 bis 18 Uhr. Stars aus der deutschen Footballszene wie das Hauptstadt-Footballteams "Berlin Adler" geben Profi-Einblicke in die faszinierende Sportart. Cheerleader des BERLIN DANCE TEAM sorgen mit sportlich-akrobatischen Choreografien für echte Show-Momente und gute Stimmung. Am Samstag, 8. November kommt das Podcast-Team von "Fokus Football" ins ALEXA. Die drei Football-Experten Jan Weinreich, unter anderem bekannt von Football-Übertragungen bei RTL, Patrick "Marek" Piechaczek und Valentin Rödiger moderieren und übertragen einen Livestream des Events auf Twitch (https://m.twitch.tv/fokusfootball/home). Alle Zuschauer sind herzlich eingeladen dabei zu sein, wenn das Trio mit zahlreichen Gästen eine neue Folge für seinen Podcast direkt im ALEXA aufnimmt. Das Event wird in Zusammenarbeit mit DBK Media realisiert.Wer Lust hat selbst aktiv zu werden, kann an Football Modulen wie Vertical Jump, Field Goal, Catching Drill oder Shuttle Run sein sportliches Können testen. An einer Station mit VR-Brillen erleben die Gäste mitten im ALEXA die pulsierende Atmosphäre eines echten Footballstadions. Außerdem gibt es attraktive Preise wie ALEXA Shoppinggutscheine und Goodies - gespendet von Shops des Centers und "Fokus Football" - zu gewinnen. "Touchdown ALEXA" findet an beiden Tagen von 13 bis 18 Uhr auf dem Metropolis Court im Erdgeschoss des Centers vor H&M und Zara statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich."Das ALEXA ist bekannt für seine große Shoppingvielfalt und die hohe Aufenthaltsqualität. Unsere Besucher schätzen aber auch unsere einzigartigen Events, die den Shoppingausflug zum unvergesslichen Erlebnis machen", sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. "Bei 'Touchdown ALEXA' sind alle herzlich eingeladen, sich vom American Football begeistern zu lassen. Bei unserem Mitmach-Programm ist für Spaß und gute Unterhaltung gesorgt."Auch Online bietet das ALEXA sportliche Höhepunkte: Amon-Ra St. Brown, deutsches Aushängeschild der NFL und Wide Receiver der Detroit Lions, verkörpert wie kaum ein anderer die Verbindung zwischen amerikanischem Profisport und deutscher Sportleidenschaft. Der NFL-Star lädt alle Football-Fans mit einer persönlichen Videobotschaft auf Instagram zum "Touchdown ALEXA"-Event ein. Zudem gibt es einen Football-Helm mit Unterschriften der Podcast-Gäste auf Instagram zu gewinnen.Über ALEXASeit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) aus Portugal.Mehr über das ALEXA erfahren Sie unter www.alexacentre.com oder bei Facebook www.facebook.com/ALEXAshoppingcenter.Pressekontakt:Birgit C. NeumannB.C Neumann PR, Business+Communication GmbHTel.: +49 (0) 211 230 95 901E-Mail: alexa@neumann-pr.deOriginal-Content von: ALEXA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69850/6150192