Der interstellare Komet 3I/Atlas ist der größte und schnellste, der in unserem Sonnensystem beobachtet wurde. Er stellt die Wissenschaft weiter vor Herausforderungen, diesmal mit seiner Helligkeit. Ein sehr schneller Besucher unseres Sonnensystems gibt der Wissenschaft weiter Rätsel auf. Die Rede ist vom interstellaren Kometen 3I/Atlas, der laut Nasa mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200.000 Kilometer pro Stunde durch unser Sonnensystem rast. ...

