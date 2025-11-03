Vulcan Energy hat die Baugenehmigung für seine kommerzielle Lithium-Extraktionsanlage in Landau erhalten. Die Einrichtung soll in einer ersten Phase tausende Tonnen Lithiumchlorid hervorbringen und zur Weiterverarbeitung nach Frankfurt-Höchst schicken, wo daraus Lithiumhydroxid in Batterie-Qualität wird. Das deutsch-australische Unternehmen Vulcan Energy hat von der Stadt Landau grünes Licht für den Bau seiner kommerziellen Lithium-Extraktionsanlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
