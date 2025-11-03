BYD hat mit seinen Zahlen für das dritte Quartal die Investoren nicht überzeugt. Die Aktie gab im Anschluss weiter nach. Wie geht's weiter mit dem Elektroauto-Hersteller?BYD hat weiterhin mit dem harten Wettbewerb in China zu kämpfen. Der Umsatz fiel im dritten Quartal im Jahresvergleich um gut 3 Prozent auf knapp 195 Milliarden Yuan (23,6 Mrd Euro). Der Gewinn ging noch deutlicher zurück: Das Minus lag bei fast einem Drittel auf 7,8 Milliarden Yuan. Die Elektroauto-Verkäufe fielen um 2 Prozent ...

