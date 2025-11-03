Der norwegische Batteriematerial-Hersteller Vianode wird in St. Thomas in der kanadischen Provinz Ontario eine große Produktionsstätte für synthetischen Anodengraphit errichten. Das Werk soll in der Nähe der PowerCo-Fabrik entstehen - aber wohl einen anderen Autobauer beliefern. Das Projekt ist als mehrphasige Investition in Höhe von mehreren Milliarden Kanada-Dollar angelegt, beginnend mit einer Anfangsinvestition von über 2 Milliarden CAD - das ...

