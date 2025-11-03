© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa Themendienst

Eine Steueränderung schockt Chinas Goldmarkt: Händler verlieren Rabatte, Aktien stürzen ab.Der Goldpreis schwankt am Montag bei rund 4.000 US-Dollar je Unze, nachdem China eine seit Jahren geltende Steuervergünstigung für Teile des Einzelhandels gestrichen hatte. Die Änderung könnte die Nachfrage in einem der wichtigsten Goldmärkte der Welt bremsen und belastete bereits die Aktien chinesischer Schmuckhersteller deutlich. Peking hatte am Wochenende angekündigt, dass viele Einzelhändler die Mehrwertsteuer beim Verkauf von Gold künftig nur noch teilweise absetzen dürfen. Die Regel betrifft vor allem Unternehmen, die kein Mitglied der Shanghai Gold Exchange oder der Shanghai Futures Exchange …