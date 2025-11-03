Wien (ots) -Weltweit renommierte Auszeichnung für herausragende Luxushotels, Hotel Sacher Wien als einziges Hotel in der DACH-Region gelistetDas familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Wien wurde im globalen Ranking der "The World's 50 Best Hotels 2025" aufgenommen. Als einziges Hotel in der DACH-Region zählt es nun offiziell zu den weltweit besten Hotels, eine der höchsten internationalen Auszeichnungen der Hotellerie. Die dritte Ausgabe der renommierten Liste wurde am 30. Oktober 2025 bei der Verleihung in London präsentiert und heute im Hotel Sacher Wien gebührend gefeiert."Wir sind unglaublich stolz, dass das Hotel Sacher Wien erstmals zu den The World's 50 Best Hotels zählt. Als einziges Hotel im deutschsprachigen Raum ist diese Auszeichnung eine große Ehre. Sacher steht für österreichischen Luxus, Tradition und echte Gastfreundschaft. Diese Anerkennung gehört all unseren Mitarbeiter:innen, dem Herzstück unseres Hauses, die unsere Gäste jeden Tag aufs Neue verzaubern. Ein herzliches Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben. Ein besonderes Danke geht auch an unsere Gäste aus aller Welt für ihr Vertrauen und ihre Wertschätzung", sagt Andreas Keese stolz, Hoteldirektor des Hotel Sacher Wien.Höchste Exzellenz, Tradition und InnovationskraftSeit 1832 steht Sacher für österreichischen Luxus, Innovation, kulinarische Exzellenz und gelebte Familientradition. Das luxuriöse Hotel Sacher Wien mit 152 eleganten Zimmern und Suiten gegenüber der Wiener Staatsoper vereint zeitlose Eleganz mit modernem Komfort. Mit Leidenschaft, Kreativität und Innovationskraft verzaubert das gesamte Team Gäste aus aller Welt und schafft täglich unvergessliche Sacher-Momente auf höchstem Niveau.Beeindruckende Verleihung in LondonDie dritte Ausgabe von "The World's 50 Best Hotels 2025" wurde am 30. Oktober 2025 im Rahmen eines Live-Countdowns im ikonischen Old Billingsgate in London bekanntgegeben und persönlich von Mitarbeitenden des Hotel Sacher Wien entgegengenommen. Die diesjährige Verleihung vereinte erneut die internationale Reise- und Hotellerie-Community, um die führenden Luxushotels der Welt zu feiern. Die Auswahl spiegelt die weltweit besten Reiseerlebnisse wider und basiert auf den Stimmen von 800 anonymen Expert:innen, darunter Hoteliers, Reisejournalist:innen, Hochschuldozent:innen sowie erfahrenen Luxusreisenden, geleitet von branchenführenden Academy Chairs.Über SacherLuxus, magische Momente und kulinarischer Genuss - Sacher zählt mit seinen zwei Hotels in Wien und Salzburg und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz Sacher die Original Sacher-Torte und begann damit ein Stück österreichische Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut der Familien Winkler und Gürtler täglich Besucher aus aller Welt und gehören den "Leading Hotels of the World" an.ÜberThe World's 50 Best HotelsNach dem Erfolg von The World's 50 Best Restaurants und The World's 50 Best Bars launchte 50 Best im Jahr 2023 The World's 50 Best Hotels - den ersten globalen Launch der Marke seit 2009. Die Liste wird von der World's 50 Best Hotels Academy erstellt, einer einflussreichen Gruppe von mehr als 800 unabhängigen Branchenexpert:innen, die aufgrund ihrer Expertise im internationalen Hotelwesen ausgewählt wurden. Das Eventprogramm - einschließlich der Preisverleihung und der Veröffentlichung der Liste - bietet eine einzigartige Gelegenheit, Hoteliers, Gastronom:innen, Barbesitzer:innen, Medien, Wirtschaft sowie Luxusreisende zu einem faszinierenden Fest der Gastfreundschaft, Leidenschaft und Talente zusammenzubringen. Die erste Ausgabe der Awards fand im September 2023 in London, UK, statt.Pressekontakt:Sacher CommunicationsTelefon: +43 1 51456 1276E-Mail: communications@sacher.comOriginal-Content von: Sacher Hotels Betriebs Gesellschaft m.b.H., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089120/100936331