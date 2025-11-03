Die Dominanz von Bitcoin und Ethereum an der ETF-Front bekommt Risse. Mit dem Debüt der ersten US-Spot-ETFs auf Solana ist ein neuer, hungriger Konkurrent auf das Parkett getreten - und hat in seiner ersten Handelswoche eindrucksvoll Kapital eingesammelt.Im Zentrum des Geschehens steht der Spot-ETF von Bitwise mit dem Ticker BSOL. Seit seinem Start am Dienstag zog der Fonds Nettozuflüsse von fast 200 Millionen Dollar an. Rechnet man das Startkapital von rund 223 Millionen Dollar hinzu, summiert ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.