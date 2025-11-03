Die Dominanz von Bitcoin und Ethereum an der ETF-Front bekommt Risse. Mit dem Debüt der ersten US-Spot-ETFs auf Solana ist ein neuer, hungriger Konkurrent auf das Parkett getreten - und hat in seiner ersten Handelswoche eindrucksvoll Kapital eingesammelt.Im Zentrum des Geschehens steht der Spot-ETF von Bitwise mit dem Ticker BSOL. Seit seinem Start am Dienstag zog der Fonds Nettozuflüsse von fast 200 Millionen Dollar an. Rechnet man das Startkapital von rund 223 Millionen Dollar hinzu, summiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
