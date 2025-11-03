Nvidia verpasst? Macht nichts, hier kommen 10 neue Chancen zum reich werden! Wenn die nächste Phase des KI-Booms einsetzt, rücken nicht nur die bekannten Schwergewichte ins Rampenlicht - auch kleinere bzw. weniger beachtete Technologie-Unternehmen könnten sich als die eigentlichen "Unsung Heroes" erweisen. Im Folgenden zehn Aktien, die das Potenzial haben, zu den großen Gewinnern dieser Welle zu gehören: KI-Star 1: Astera Labs Inc. (ISIN: US04626A1034) ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.