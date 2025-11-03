© Foto: Foto von Alex Reynolds auf UnsplashDie Campari-Aktie fällt nach einem Paukenschlag der Steuerfahnder: Italiens Behörden beschlagnahmen Anteile im Wert von 1,29 Milliarden Euro.Die Aktien des italienischen Spirituosenherstellers Campari sind am Montag um rund vier Prozent eingebrochen. Hintergrund ist eine Beschlagnahmung durch die italienische Steuerpolizei im Wert von 1,29 Milliarden Euro. Die betroffenen Anteile befinden sich im Besitz des Mehrheitsaktionärs Lagfin, gegen den der Verdacht der Steuerhinterziehung besteht, berichtete Reuters. Laut den Ermittlern hat Lagfin, das sich im Besitz der Unternehmerfamilie Garavoglia befindet, mutmaßlich Kapitalgewinne in Höhe von 5,3 Milliarden Euro nicht ordnungsgemäß deklariert. …Den vollständigen Artikel lesen ...
