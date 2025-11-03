EQS-News: Kigen / Schlagwort(e): Joint Venture/Produkteinführung

Evergy setzt auf Kigens sicheres eSIM-Betriebssystem und eIM-Lösung, um die Netzzuverlässigkeit durch automatisches Failover zwischen privaten und öffentlichen Netzwerken zu maximieren KANSAS CITY, Mo. und CAMBRIDGE, England, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Evergy, eines der größten börsennotierten Energieversorgungsunternehmen im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten, das 1,7 Millionen Kunden in Kansas und Missouri versorgt, hat Kigen, den weltweit führenden Anbieter von eSIM- und iSIM-Technologie, ausgewählt, um die Netzresilienz zu stärken. Durch die Einführung von Kigens sicherem eSIM-Betriebssystem und der eIM-Lösung vereint Evergy private LTE- und öffentliche Netzwerke in einer automatisierten Konnektivitätsschicht und schafft so eine Grundlage für zuverlässigere Betriebsabläufe angesichts extremer Wetterbedingungen, steigender Energienachfrage und der Komplexität verteilter Energiequellen (DER). Zuverlässigkeit steht im Mittelpunkt von Evergys Strategie, neben Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Während Energieversorger verteilte Energiequellen, intelligente Messinfrastrukturen (AMI) und dynamische Abrechnungssysteme integrieren, wird eine unterbrechungsfreie Konnektivität entscheidend. Schwere Gewitter, wetterbedingte Ausfälle oder planmäßige Netzaktualisierungen können die Echtzeit-Telemetrie stören, die den "Herzschlag" eines modernen Stromnetzes bildet. Ohne Automatisierung würde die Verwaltung von Zehntausenden von IoT-Geräten erhebliche Risiken für die Betriebskontinuität und Kosteneffizienz bergen. Evergys LTE-Netz erstreckt sich bereits über 100 Standorte und unterstützt Tausende von IoT-Sensoren, AMI- und Betriebstechnologiegeräten. Mit einer geplanten Erweiterung auf Zehntausende Geräte muss das Failover zwischen privaten und öffentlichen Netzwerken reibungslos und unterbrechungsfrei erfolgen. Manuelle Ansätze können mit dieser Skalierung nicht Schritt halten. "Während wir unsere Netze modernisieren, bedeutet kontinuierlicher Gerätedatenfluss Sichtbarkeit und Vorbereitung auf Ausfälle infolge der sich rasch wandelnden Energiewende und unvorhersehbarer Wetterereignisse. Die Kontrolle über unsere Infrastruktur zu übernehmen erfordert Netzverfügbarkeit und Automatisierung als Grundlage, auf der dynamische Abrechnung und KI aufbauen können. Kigens eSIMs und eIM, konfiguriert nach Evergys Anforderungen, ermöglichen es uns, einen neuen Maßstab für Netzresilienz zu setzen - das, was lange als der heilige Gral intelligenter, widerstandsfähiger Netze galt." sagte Bill Franzen, leitender Funkingenieur bei Evergy. Kigens sicheres eSIM-Betriebssystem und die mit der GSMA-Spezifikation SGP.32 konforme eIM-Lösung bieten Evergy die Flexibilität, Konnektivität dynamisch über eSIMs zu verwalten, die mit mehreren Betreiberprofilen bereitgestellt werden. Konfigurierbare Funktionen des Kigen eSIM OS, wie das "Network Rescue and Recovery"-Applet, ermöglichen dynamisches, automatisiertes Failover zwischen privatem LTE und bevorzugten öffentlichen Netzwerken auf Basis geschäftlicher Regeln. Diese Vorgänge werden zentral über Kigen Pulse verwaltet, das Steuerung im großen Maßstab nach Geografie, Anlagentyp oder Standort ermöglicht. So werden Betriebskontinuität gewährleistet, Lebenszykluskosten reduziert und übergeordnete Ziele wie Kapital- und Ressourceneffizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit unterstützt. Da Cybersicherheit für kritische Infrastrukturen von höchster Bedeutung ist, basiert Evergys Einsatz auf Kigens eIM, das am Dubliner Standort gehostet wird, der vollständig nach dem GSMA Security Accreditation Scheme for Subscription Management (SAS-SM) zertifiziert ist. Dieser Standort betreibt Kigens eIM-Lösung gemäß der neuesten GSMA-Spezifikation SGP.32 für IoT-eSIMs und bietet damit sowohl Konformitätssicherheit als auch eine vertrauenswürdige Grundlage für sichere, netzbereite Betriebsabläufe. "Durch die Integration dynamischer Automatisierung für skalierte Failover- und Wiederherstellungsprozesse ermöglichen wir Evergy, seine Vision für höhere Zuverlässigkeit, Resilienz und operative Intelligenz umzusetzen. Während Versorgungsunternehmen die Energiewende bewältigen, bildet unterbrechungsfreie Konnektivität die Grundlage für KI, dynamische Abrechnung und die Integration verteilter Energiequellen. Mit Kigens konfigurierbarem eSIM OS und der SGP.32-konformen eIM können Versorgungsunternehmen die Kontrolle über ihre Konnektivität übernehmen und die intelligenten Netze schaffen, die die Zukunft verlangt", sagte Vincent Korstanje, CEO von Kigen. Kigens eIM-Lösung wurde von den Mobile Breakthrough Awards zur IoT-Lösung des Jahres 2025 gekürt. Das Unternehmen wird seine Lösung am der UBBA Plugfest und der Enlit Europe vorstellen und aufzeigen, wie Versorgungsunternehmen eSIMs nutzen können, um sichere, zukunftsfähige Netze aufzubauen. Über Evergy Evergy, Inc. versorgt 1,7 Millionen Kunden in Kansas und Missouri. Evergys Mission ist es, eine bessere Zukunft zu gestalten. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, zuverlässige, erschwingliche und nachhaltige Energie zu erzeugen, zu übertragen und zu liefern - zum Nutzen aller Stakeholder. Heute stammt etwa die Hälfte von Evergys Strom aus kohlenstofffreien Quellen, was eine verlässlichere Energieversorgung mit geringerer Umweltbelastung ermöglicht. Evergy schätzt Innovation und Anpassungsfähigkeit, um Kunden bessere Möglichkeiten zur Steuerung ihres Energieverbrauchs zu bieten, Sicherheit zu schaffen und Mehrwert für Investoren zu generieren. Der Hauptsitz befindet sich in Kansas City, und die Mitarbeiter engagieren sich aktiv in den Gemeinden, die sie versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter http://investors.evergy.com . Über Kigen Kigen ist ein Vorreiter für Sicherheitslösungen im Bereich eSIM und iSIM und ermöglicht Herstellern die einfache Einführung und Skalierung von zellularem IoT. Die Technologie von Kigen bietet die Freiheit, aus über 200 terrestrischen Netzwerken zu wählen, mit nachgewiesener Interoperabilität auf führenden Chipsets und Modulen. Unterstützt von Arm, dem SoftBank Vision Fund 2 und der SBI Group, wird Kigen branchenweit für seine Innovationskraft anerkannt und genießt das Vertrauen führender globaler Marken in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Energie, Automobil, Logistik und industrielle Automatisierung. Weitere Informationen finden Sie unter https://kigen.com oder folgen Sie @kigen auf LinkedIn für FutureofSIM. Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811664/Kigen.jpg

